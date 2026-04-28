Синоптик рассказал, когда в Москву вернется потепление

В столичном регионе начинает постепенно ослабевать сильный ветер – сегодня его скорость уже будет заметно ниже, чем вчера, когда порывы достигали 24 м/с. Также снижается количество осадков, а в начале мая вернется потепление, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его прогнозу, сегодня днем воздух максимум прогреется только до +2 градусов.

«Завтра уже и осадки слабее, и ветер слабее. Так сказать, будет завершающая фаза этого огромного циклона. Температура может прибавить до +4 градусов», — сообщил синоптик.

При этом в четверг и пятницу он не исключил небольшие осадки, отметив, что, однако, температура воздуха продолжит постепенно расти. Так, в четверг ожидается от +6 до +7 градусов, а в пятницу, 1 мая, еще чуть теплее. В субботу погоду начнет формировать гребень антициклона, на фоне чего воздух прогреется до +11…+13 градусов, заключил Шувалов.

