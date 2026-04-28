Еще одну россиянку освободили из рабства в Мьянме

Посольство РФ: россиянка освобождена в Мьянме из мошеннического колл-центра
Гражданка России освобождена в Мьянме из мошеннического колл-центра. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в республике.

В дипмиссии уточнили, что россиянка стала жертвой «интернет-мошенников, действующих в странах Индокитая».

В посольстве рассказали, что в женщина прилетела в Янгон для устройства на работу, однако неизвестные вывезли ее в приграничный с Таиландом район Мьявади, где россиянке предложили работу в одном из мошеннических кол-центров.

«Участвовать в преступной деятельности гражданка отказалась и обратилась в МВД России, что позволило незамедлительно организовать мероприятия по е вызволению», — отметили в посольстве.

До этого Baza сообщила, что специалистам удалось вытащить из плена в Мьянме 30-летнюю россиянку. По данным Telegram-канала, женщина по имени Яна работала дизайнером и хотела открыть собственную студию. Чтобы заработать на мечту, она согласилась на предложение работы в соцсетях. Мошенники рассказали москвичке, что она будет работать переводчиком, за месяц ей якобы будут платить $10 тысяч. После прилета в Мьянму у туристки отобрали документы и заставили работать в одном из скам-центров.

Ранее Россия и Мьянма обсудили пресечение вербовки россиян в мошеннические кол-центры.

 
Мощный пожар на НПЗ, посевная под угрозой срыва и цены на шашлык перед майскими. Что нового к утру 28 апреля
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!