В Москве мошенники обманули мать и дочь почти на 40 млн рублей

В Москве мошенники похитили у пенсионерки и ее дочери почти 40 млн рублей
Москвички отдали мошенникам почти 40 миллионов рублей аферистам. Об этом сообщает прокуратура столицы.

Сначала мошенники убедили 80-летнюю пенсионерку в том, что произошла утечка данных и на нее якобы оформили доверенность. Так как ее деньгами могут воспользоваться, она должна снять сбережения, сфотографировать и передать курьеру.

В какой-то момент злоумышленники попросили передать трубку дочери. С этого момента она также стала выполнять их требования. Так, пенсионерка снимала деньги и упаковывала, а женщина – отдавала доставщикам. Она также отдала свои сбережения и деньги от продажи машины.

«Общий ущерб превысил 39,7 млн рублей. Установление лиц, причастных к совершению мошенничества, на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре», – сообщается в публикации.

В прокуратуре напомнили, что «безопасных счетов» не существует и стоит класть трубку сразу же после того, как неизвестные просят перевести на него деньги.

Ранее пензенская пенсионерка пообщалась в домовом чате и лишилась 3,6 млн рублей.

 
