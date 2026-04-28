На спортсменку Елену Исинбаеву подали в суд из-за долгов за ЖКХ

Shot: на Исинбаеву подали в суд за задолженность по ЖКУ почти на 500 тыс. рублей

На российскую спортсменку Елену Исинбаеву подали судебный иск за крупную задолженность по жилищно-коммунальным услугам. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

43-летняя Исинбаева третий год проживает с семьей в Испании. Общий долг россиянки за две квартиры в Москве бизнес-класса достиг 440 тыс. рублей. 329 тыс. рублей из общей суммы приходится на неоплаченный капитальный ремонт жилплощади в жилом комплексе «Дом в Сокольниках». Оставшиеся средства составляют задолженность за водоснабжение недвижимости в элитном комплексе «Акватория», купленной спортсменкой после 2022 года.

Энергетическая компания уже направила в суд иск на Исинбаеву.

В то же время Федеральная налоговая служба выставила спортсменке счет на 920 тыс. рублей.

По данным портала, в 2025 году из-за долга в 1,5 млн перед налоговой все российские банковские счета Исинбаевой были заморожены. Тогда на решение вопроса у спортсменки ушло два месяца.

Сама Исинбаева новый иск и задолженность пока не комментировала.

Ранее счета Исинбаевой были разморожены после оплаты долга в 1,5 млн рублей перед налоговой службой.