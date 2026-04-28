Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

На спортсменку Елену Исинбаеву подали в суд из-за долгов за ЖКХ

Нина Зотина/РИА Новости

На российскую спортсменку Елену Исинбаеву подали судебный иск за крупную задолженность по жилищно-коммунальным услугам. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

43-летняя Исинбаева третий год проживает с семьей в Испании. Общий долг россиянки за две квартиры в Москве бизнес-класса достиг 440 тыс. рублей. 329 тыс. рублей из общей суммы приходится на неоплаченный капитальный ремонт жилплощади в жилом комплексе «Дом в Сокольниках». Оставшиеся средства составляют задолженность за водоснабжение недвижимости в элитном комплексе «Акватория», купленной спортсменкой после 2022 года.

Энергетическая компания уже направила в суд иск на Исинбаеву.

В то же время Федеральная налоговая служба выставила спортсменке счет на 920 тыс. рублей.

По данным портала, в 2025 году из-за долга в 1,5 млн перед налоговой все российские банковские счета Исинбаевой были заморожены. Тогда на решение вопроса у спортсменки ушло два месяца.

Сама Исинбаева новый иск и задолженность пока не комментировала.

Ранее счета Исинбаевой были разморожены после оплаты долга в 1,5 млн рублей перед налоговой службой.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!