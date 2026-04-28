На участке Московской железной дороги приостановлено движение

Движение на участке Лебзино — Талдом Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба МЖД в Telegram-канале.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и отсутствием напряжения в контактной сети временно приостановлено движение на участке Лебзино — Талдом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место направлены бригады железнодорожников. Во время восстановительных работ электрички будут двигаться по укороченному маршруту до станции Дмитров. На участке Савелово — Дмитров будут курсировать автобусы, они будут останавливаться на станции Талдом.

28 апреля синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что снег в Москве должен растаять к среде, 29 апреля, на дорогах он будет разбит машинами гораздо раньше.

Накануне ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова говорила, что конец апреля в Москве и Московской области будет аномальным по температуре воздуха, погоду испортит то, что регион окажется в тыловой части антициклона. По ее словам, это принесет похолодание и осадки. Понедельник и вторник, 27 и 28 апреля, станут наиболее неблагоприятными по погоде.

Ранее синоптик рассказала о погоде на первые майские праздники.