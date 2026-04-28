Синоптик пообещал потепление в Москве на первые майские

Синоптик Ильин: потепление ожидается в Москве на первые майские
На первые майские праздники, которые продлятся три дня — с 1 по 3 мая, в Москве ожидается потепление. Об этом в разговоре с aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«На первомай, по всей видимости, распогодится. Большая часть дня будет без осадков. Температура воздуха ожидается в районе +7...+11°C», — сказал Ильин.

По его словам, во второй половине праздничной пятницы может пройти небольшой дождь. Ветер в этот день ослабнет и будет достигать 2-5 метров в секунду, заключил синоптик.

Накануне ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова говорила, что конец апреля в Москве и Московской области будет аномальным по температуре воздуха, погоду испортит то, что регион окажется в тыловой части антициклона. По ее словам, это принесет похолодание и осадки. Понедельник и вторник, 27 и 28 апреля, станут наиболее неблагоприятными по погоде.

Синоптик добавила, что вместе с этим в этот период ожидается очень сильный западный ветер с порывами до 19 метров в секунду в понедельник и до 17 метров в секунду — во вторник. В среду и четверг, 29 и 30 апреля, температура воздуха будет не выше +8°C, осадков будет меньше, чем в понедельник и вторник.

Ранее синоптик Тишковец рассказал, когда в Москве наладится погода.

 
Мощный пожар на НПЗ, посевная под угрозой срыва и цены на шашлык перед майскими. Что нового к утру 28 апреля
