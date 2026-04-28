«Красные флаги»: как распознать токсичного работодателя на этапе тестового задания

Стрекаловская: тестовое задание больше 2 часов — тревожный сигнал при найме
Shutterstock/fizkes

Тестовые задания при найме — обычная практика, однако их выполнение не должно занимать более двух часов. Об этом в беседе с RT рассказала HR-эксперт и бизнес-партнер по персоналу в сфере ИТ «МТС Линк» Елена Стрекаловская.

Она отметила, что если задание требует целого дня или нескольких дней, стоит обсудить это с работодателем, так как существует риск, что на кандидата могут переложить реальную работу.

Среди «красных флагов» эксперт выделила отправку задания сразу после отклика без предварительного общения, из-за чего соискатель тратит время даже при несоответствии базовым условиям. Исключение возможно для начинающих специалистов.

Тревожным сигналом также является содержание задания. Если оно предполагает выполнение реальных задач, которые компания может использовать, это повод насторожиться. В качестве примера она привела поиск контактов кандидатов для вакансий.

Еще одним признаком проблемного работодателя эксперт назвала отсутствие обратной связи после выполнения задания, особенно если оно было объемным.

Кроме того, стоит обращать внимание на поведение работодателя: срыв договоренностей, опоздания, игнорирование встреч, токсичные высказывания и вопросы о внутренних процессах компании, не связанные с опытом кандидата.

Она добавила, что просмотр публичных соцсетей допустим, но решения на основе личных данных, таких как религия или взгляды, нарушают ТК РФ.

Ранее россиянам рассказали, кому нельзя работать в праздники.

 
