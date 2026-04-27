Россиянам рассказали, кому нельзя работать в праздники

Некоторые категории россиян нельзя привлекать к работе в праздничные дни, даже если они дали на это согласие. Об этом газете «Известия» рассказала ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Софья Свечникова.

Специалист отметила, что в Трудовом кодексе РФ есть ограничения, которые распространяются на несколько групп работников.

«Согласно положениям ст. 259 ТК РФ беременную женщину привлекать к работе в нерабочий праздничный день нельзя ни при каких обстоятельствах. Письменное заявление от нее, личная просьба о подработке или нехватка персонала юридически роли не играют», — объяснила она.

По словам эксперта, существует запрет для несовершеннолетних, но с сентября 2025 года предусмотрены исключения для подростков возрастом от 14 до 18 лет. Они имеют право работать во время летних каникул по направлению службы занятости, а также в составе студенческих отрядов при соблюдении дополнительных условий и с согласия родителей.

Свечникова также добавила, что инвалиды, родители маленьких детей и лица, ухаживающие за больными родственниками, могут быть привлечены к работе в праздничные дни только с письменного согласия. При этом необходимо, чтобы у такого сотрудника не было медицинских противопоказаний.

По словам эксперта, работодатель должен уведомить этих граждан о праве отказаться от работы в эти дни. В таком случае работник не понесет дисциплинарного взыскания и не будет лишен премии.

Специалист предупредила, что привлечение обычных сотрудников возможно лишь по письменному распоряжению и при их согласии, кроме чрезвычайных ситуаций. При этом труда в праздники должна быть не ниже двойного размера или может быть заменена дополнительным днем отдыха.

