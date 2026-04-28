Бывшему топ-менеджеру «Роснано» следователи утяжелили обвинение

Следствие усилило обвинение по уголовному делу бывшего топ-менеджера компании «Роснано» Ирины Рапопорт. Об этом, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении документы, сообщает ТАСС.

Согласно им, Рапопорт инкриминируется не только злоупотребление полномочиями и растрата, совершенная в особо крупном размере, но и коммерческий подкуп.

Уголовное дело в отношении Рапопорт, по которому потерпевшей стороной было признано «Роснано», возбудили еще в апреле 2014 года. Летом 2024 года ее заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Адвокат обвиняемой заявил, что причастность Рапопорт к инкриминируемому следствием деянию не установлена, а проживание за пределами России не означает, что она скрывается.

27 апреля стало известно, что Гагаринский суд Москвы вынес приговор бывшему гендиректору компании «Пластик лоджик» Борису Галкину по делу о растрате более 6 млрд рублей, которые «Роснано» выделяло на производство пластиковых дисплеев и гаджетов.

Ранее в России занялись арестом имущества Чубайса на 5,5 млрд рублей.