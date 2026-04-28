Российские врачи нашли новые симптомы «попкорновой» болезни

Эксперт Ким: врачи улучшили диагностику «попкорновой» болезни легких
Российские медики освоили новые методы диагностики так называемой «попкорновой болезни легких». Об этом сообщила ТАСС ассистент кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства (ИМД) Пироговского университета Татьяна Ким.

Теперь врачи могут выявлять это заболевание не только по характерному лопающемуся звуку, но и по таким симптомам, как усиливающаяся одышка и проблемы со сном.

По словам Ким, врачи научились распознавать облитерирующий бронхиолит, известный как «попкорновая болезнь», не только по характерному лопающемуся звуку, но и по другим клиническим проявлениям. К ним относятся одышка, особенно при физической активности, сухой кашель без выделений, свистящее дыхание, быстрая утомляемость, учащенное сердцебиение и нарушения сна. В тяжелых случаях может развиться цианоз, свидетельствующий о дыхательной недостаточности.

Подтверждение диагноза осуществляется на основе сбора анамнеза и применения инструментальных методов. В настоящее время используются более современные способы обследования, такие как компьютерная томография высокого разрешения, позволяющая выявить «матовое стекло» и другие патологии в легких, спирометрия и диффузионные тесты для оценки объема выдоха и газообмена.

В сложных случаях может потребоваться биопсия легких и лабораторные анализы, которые служат дополнительным инструментом для диагностики.

19 марта 2025 года был зафиксирован первый случай «попкорновой болезни легких» (EVALI), которая возникает у любителей вейпов. Особенностью этого заболевания является звук, напоминающий лопающийся попкорн, который исходит из легких пациента.

Ранее в Ростовской области трое подростков попали в реанимацию с «попкорновой болезнью».

 
