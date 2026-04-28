Аграрии предупредили о риске срыва посевной яровых в России

В России посевная яровых культур, таких как ячмень, горох и пшеница, может быть отложена на срок до трех недель из-за холодной погоды и избытка влаги в почве, что создает угрозу для будущего урожая. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей аграрной отрасли.

Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников отметил, что работы по посеву задерживаются минимум на две недели. В некоторых регионах Центральной России аномальные осадки привели к переувлажнению почвы, а температура не достигает необходимых 8 градусов.

Отмечается, что в Брянской области и на юге страны уже началась посадка ранних сортов — засеяно примерно 10% от запланированных площадей. Ожидается, что первые овощи появятся на рынке в начале июля.

Фермер из Воронежа Никита Токмаков сообщил, что в некоторых регионах задержка составляет до 20 дней, что является рекордом с 1987 года. Из-за неблагоприятных погодных условий аграрии не успевают высадить ранние яровые культуры, поэтому будут вынуждены переключиться на поздние — кукурузу, подсолнечник и сою.

Ранее депутаты Госдумы рекомендовали дачникам ориентироваться на температуру почвы, а не на календарь при посадке культур.