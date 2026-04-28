Молодые россияне стали чаще выбирать вахтовый метод работы

HR-эксперт Лоикова: интерес молодежи к вахтовой работе вырос на 97% в 2025 году

В 2025 году резко возросло число молодых россиян, отдающих предпочтение вахтовому методу работы. По словам карьерного консультанта Зулии Лоиковой, количество резюме от кандидатов в возрасте от 18 до 25 лет подскочило на 97%, пишет «Абзац».

Причиной такого всплеска интереса специалист называет привлекательный уровень дохода. Начинающим сотрудникам работодатели готовы платить до 250 тысяч рублей в месяц. Особенно заметна динамика среди девушек: они активно отправляются на вахту, занимая должности поваров, администраторов, лаборантов и геодезистов.

В ряде субъектов РФ рост числа молодых вахтовиков бьет рекорды. Так, в Приморском крае показатель увеличился на 123% — то есть более чем вдвое, уточнила Лоикова. Аналогичная тенденция наблюдается и в других уголках страны: в Сахалинской области количество предложений о работе выросло на 144%, в Магаданской — на 116%, в Якутии — на 74%.

По мнению эксперта, вахта дает молодым людям возможность не только быстро заработать, но и получить профессиональные навыки, а также оформить ипотеку. К дополнительным плюсам относятся бесплатное проживание и питание за счет нанимателя, а также гибкий график, освобождающий время для путешествий и хобби.

Схемы работы 60/30 или 30/30 воспринимаются молодежью как шанс совмещать карьеру с жизнью в разных локациях и уйти от однообразия офисной рутины. Лоикова подчеркивает: такой режим помогает избежать профессионального выгорания и сохранять мобильность, что особенно ценится молодым поколением.

