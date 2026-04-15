Стало известно, какие навыки нужно развивать россиянам для успешного трудоустройства

Для успешного трудоустройства на более высокооплачиваемую должность в 2026 году россиянам важно развивать выбранные навыки и получать знания в области нейросетей и кибербезопасности. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

«Поможет аудит требований. Советую подобрать на крупных платформах по поиску работы примерно 20 вакансий, на которые хотелось бы претендовать хотя бы через год. Затем важно выбрать из них два самых часто встречающихся жестких навыка, то есть конкретные профессиональные знания и умения. Плюс два мягких – универсальные личностные качества, например стрессоустойчивость», — сказала эксперт.

Кроме того, она посоветовала рассматривать требования работодателя как дорожную карту для профессионального развития и развивать необходимые навыки, в том числе в работе с ИИ. Эксперт отметила, что сотрудникам нужны хотя бы базовые знания и умение использовать нейросети в качестве своего личного ассистента в работе. Это требуется аналитикам, маркетологам, логистам, бухгалтерам, финансистам, HR-менеджерам.

Современные специалисты должны также знать правила цифровой гигиены и уметь распознать фишинг и безопасно работать с данными.

Руководитель направления подбора персонала «Битрикс24» Элеонора Золошкова до этого спрогнозировала для «Газеты.Ru», что у концу 2026 года срок поиска работы в России вырастет еще на две-четыре недели. Одна из причин — повышенное внимание работодателей к выбору кандидата.

