Стало известно, какие навыки нужно развивать россиянам для успешного трудоустройства

HR-эксперт Лоикова: соискателям важно развивать навыки работы с ИИ в 2026 году
Для успешного трудоустройства на более высокооплачиваемую должность в 2026 году россиянам важно развивать выбранные навыки и получать знания в области нейросетей и кибербезопасности. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

«Поможет аудит требований. Советую подобрать на крупных платформах по поиску работы примерно 20 вакансий, на которые хотелось бы претендовать хотя бы через год. Затем важно выбрать из них два самых часто встречающихся жестких навыка, то есть конкретные профессиональные знания и умения. Плюс два мягких – универсальные личностные качества, например стрессоустойчивость», — сказала эксперт.

Кроме того, она посоветовала рассматривать требования работодателя как дорожную карту для профессионального развития и развивать необходимые навыки, в том числе в работе с ИИ. Эксперт отметила, что сотрудникам нужны хотя бы базовые знания и умение использовать нейросети в качестве своего личного ассистента в работе. Это требуется аналитикам, маркетологам, логистам, бухгалтерам, финансистам, HR-менеджерам.

Современные специалисты должны также знать правила цифровой гигиены и уметь распознать фишинг и безопасно работать с данными.

Руководитель направления подбора персонала «Битрикс24» Элеонора Золошкова до этого спрогнозировала для «Газеты.Ru», что у концу 2026 года срок поиска работы в России вырастет еще на две-четыре недели. Одна из причин — повышенное внимание работодателей к выбору кандидата.

Ранее в Госдуме рассказали, как помочь ребенку с поиском первой работы.

 
Крупнейший лесной пожар в России, запрет на ИИ-улучшения и хворост по ГОСТу. Что нового к утру 15 апреля
