Россиян могут посадить за покупку фальшивого диплома

Покупка и использование диплома является серьезным правонарушением. В комментарии «Газете.Ru» адвокат Антон Ключко, руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры», рассказал, что за покупку диплома и его предъявление работодателю предусмотрена уголовная ответственность, но существуют исключения.

Адвокат объясняет: «Здесь важно будет доказать, что при покупке диплома умысел был направлен именно на предъявление его. Поскольку если вы купили поддельный диплом «для своей души» и поставили его дома в рамочку, чтобы в последующем похвастаться перед мамой или бабушкой, то в таком случае состава преступления образовываться не будет».

При этом трудовой кодекс, трудовое законодательство и Верховный суд в трудовых спорах зачастую становятся на сторону работника, который предъявил поддельный диплом, допустим, о высшем юридическом образовании для занимаемой им должности.

Эксперт приводит пример: человек устраивается на позицию менеджера и предъявляет диплом о высшем образовании. Его берут на работу, а спустя время выясняется, что документ поддельный. Но если для этой должности формально не требовалось высшего образования, а сотрудник добросовестно выполнял свои обязанности, работодатель не всегда вправе его уволить. Трудовой кодекс допускает расторжение договора из-за подложных документов (п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), но только когда отсутствие подлинного диплома действительно мешало бы принять человека на эту позицию изначально.

Совсем другая история — если поддельный диплом о высшем юридическом образовании помогает устроиться на должность, где такая квалификация строго обязательна. Здесь увольнение по статье уже вполне вероятно: работодатель вправе прекратить трудовые отношения, ведь сотрудник ввел его в заблуждение относительно своей квалификации.

«Но последствия могут выйти далеко за рамки увольнения. Использование поддельного документа — это уже уголовное преступление по ч. 5 ст. 327 УК РФ. Наказание здесь сравнительно мягкое: до одного года ограничения свободы, принудительных работ или лишения свободы», — подчеркивает адвокат.

Адвокат Ключко продолжает: «А вот если речь идет о бюджетной организации или должности с особыми полномочиями, ситуация резко усложняется. Действия сотрудника могут расценить как мошенничество (ст. 159 УК РФ), особенно если он получал зарплату, не имея необходимой квалификации. В таком случае санкции куда серьезнее: по ч. 4 этой статьи грозит до 10 лет лишения свободы. Более того, с человека могут взыскать всю зарплату, полученную за время работы на этой должности, — ведь она была получена незаконно».

В одних случаях поддельный диплом может остаться почти без последствий, а в других — привести к тяжелым юридическим и финансовым проблемам. Поэтому самый надежный путь — строить карьеру на законных основаниях, без сомнительных уловок, резюмировал адвокат.

