Ветврач запретил давать собакам любые кости

Многие владельцы собак считают, что кости — это естественное лакомство, но на самом деле это один из самых распространенных рисков для здоровья питомца, рассказал «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук, доцент кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Евгений Давыдов.

«Жесткие кости, особенно вареные, легко ломаются на острые осколки. Они способны повредить зубы, вызвать трещины и даже переломы, а острые фрагменты могут поранить ротовую полость, пищевод, желудок или кишечник. Это не просто неприятно для собаки — такие травмы иногда требуют хирургического вмешательства и могут быть опасны для жизни», — предупредил он.

Даже если кость целая, существует риск ее застревания в пищеварительном тракте, что приводит к закупорке, сильной боли, рвоте и возможному заражению крови. Сырые кости тоже не безопасны: на их поверхности могут находиться бактерии, которые вызывают инфекции и расстройства пищеварения.

«Рекомендуется заменять кости безопасными альтернативами. Специальные жевательные игрушки и лакомства, созданные с учетом строения зубов и особенностей желудка собак, удовлетворяют потребность животного грызть что-то твердое, но при этом не создают рисков. Хорошо подходят мягкие мясные лакомства, жевательные палочки и снеки для укрепления зубов, которые легко перевариваются и не травмируют пищеварительный тракт», — посоветовал эксперт.

Забота о здоровье питомца — это не только правильное питание, но и предотвращение травм, которые кажутся «естественными». Кости могут быть смертельно опасной иллюзией безопасного лакомства, а безопасные заменители позволяют собаке получать удовольствие без риска для жизни, резюмировал Давыдов.

