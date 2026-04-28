Названы профессии, представителям которых проще всего взять ипотеку в России

Айтишникам и агентам по недвижимости проще всего получить одобрение на ипотеку для покупки квартиры в новостройке. Это показало исследование компаний hh.ru и PIONEER, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Уровень заработной платы является одним из ключевых факторов, влияющих на положительное решение о предоставлении ипотечного кредита на приобретение квартиры. Аналитики выявили пять профессий, сотрудникам которых проще всего получить одобрение на ипотеку.

В первом квартале 2026 года самые высокие зарплаты в Москве и по России, если не считать руководителей разного уровня, делят между собой, в основном, специалисты IT-сферы. При этом лидеры в столице и по стране почти совпадают, но различаются по уровню дохода.

Агенты по недвижимости в Москве зарабатывают 401 тысячу рублей, тогда как по России почти вдвое меньше – около 204,8 тыс. рублей. Дата-сайентисты в столице получают 277,5 тысячи, а по стране – 225 тысяч. DevOps-инженеры в Первопрестольной могут рассчитывать на 252,1 тысячи, в то время как в среднем по России их доход составляет 201,9 тысячи. При этом в Москве в пятерку также входят системные аналитики с 216,7 тыс. рублей и программисты с 208,8 тыс. рублей. В общероссийском рейтинге вместо них оказались сварщики (207,2 тыс. рублей) и геологи (200,9 тыс. рублей).

По данным Frank RG, средний размер ипотечного кредита на первичном рынке в России составляет 5,64 млн рублей. По рыночной ставке в 21% и оформлении на 30 лет ежемесячные выплаты в среднем составят 99 тыс. рублей, что составляет около половины дохода по наиболее высокооплачиваемым профессиям в стране.

«По нашим наблюдениям, чаще всего ипотеку оформляют предприниматели, топ-менеджеры и специалисты финансового блока – финансовые менеджеры и директора. Для них ипотечное кредитование – удобный инструмент, который позволяет распределить нагрузку во времени и при этом сохранить другие вложения. Если говорить про отрасли, то заметную долю составляют представители телекоммуникаций, строительства и банковского сектора. В этих сферах, как правило, более высокий и устойчивый доход, что позволяет принимать решения о покупке быстрее и увереннее», – комментирует Екатерина Ломтева, директор, руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP.

В этом же периоде наиболее высокие средние зарплаты в Москве для топ-менеджмента зафиксированы в диапазоне от 289,4 тыс. до 309 тыс. рублей. Руководителям группы разработки предлагали 308,4 тыс. рублей, коммерческим (300,7 тыс. рублей) и финансовым (300 тыс. рублей) директорам, директорам по информационным технологиям (300 тыс. рублей) и гендиректорам (289,4 тыс. рублей).

«В первом квартале 2026 года доля ипотеки в общем спросе на жилье в Москве составила 59%. При этом в сегментах бизнес- и премиум-класса доля таких сделок выросла. По нашим проектам, тенденции такие же, как в целом по городу. Чаще всего за первые три месяца ипотеку оформляли сотрудники оптовой и розничной торговли. На втором месте – специалисты из сферы аудита и консалтинга, а также ИТ-специалисты. Тройку лидеров замыкают банковские работники и менеджеры среднего звена из строительства», — рассказала Юлия Максимова, заместитель руководителя отдела кредитования и партнерских программ компании PIONEER.

Высокий уровень заработной платы, особенно в IT-сфере и управленческом сегменте, действительно является весомым аргументом при одобрении ипотеки. Москва уверенно лидирует по доходам специалистов, однако даже зарабатывая 200–400 тысяч рублей в месяц, столичные покупатели сталкиваются с высокими ежемесячными платежами по рыночным ставкам — до 378 тыс. рублей за квартиру в новостройке. Это объясняет, почему даже для обеспеченных заемщиков ключевым инструментом остаются не рыночные, а субсидированные программы (например, «Семейная ипотека»), рассрочки и специальные предложения девелоперов. Следовательно, высокая зарплата облегчает получение кредита, но не отменяет для москвичей необходимости искать более доступные схемы покупки жилья.

