Энергетики разрушают сон, предупредил врач

Энергетические напитки часто воспринимаются как быстрый способ взбодриться и повысить работоспособность. Однако с точки зрения медицины их регулярное употребление — одна из частых причин нарушений сна. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредил терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия.

«Главный компонент большинства таких напитков — кофеин, причем в высоких дозах. Он блокирует аденозин — вещество, которое отвечает за чувство усталости и сигнализирует организму о необходимости сна. В результате человек искусственно «отключает» естественный механизм засыпания. Проблема в том, что действие кофеина может сохраняться до 6–8 часов, а у некоторых людей — даже дольше», — объяснил Каландия.

Дополнительный эффект, по его словам, создают сахар и другие стимуляторы, входящие в состав энергетиков. Так, высокая доза сахара вызывает резкий подъем уровня глюкозы в крови, за которым следует его быстрое падение. Такие «скачки» сопровождаются чувством усталости, раздражительностью и могут провоцировать вечернюю тягу к повторному употреблению стимуляторов, замыкая порочный круг».

«Важно понимать, что энергетики не дают энергию в физиологическом смысле — они лишь мобилизуют ресурсы организма «в долг». После периода искусственной стимуляции наступает фаза истощения, которая часто сопровождается ухудшением сна. Человек либо не может заснуть, либо спит поверхностно и просыпается неотдохнувшим», — подчеркнул терапевт.

Кроме того, энергетики могут воздействовать на нервную систему, повышая уровень тревожности, вызывая учащенное сердцебиение и создавая состояние внутреннего напряжения. В результате организму становится сложно перейти в фазу расслабления, необходимую для засыпания.

«Особенно опасно употребление энергетиков во второй половине дня. Даже если человек субъективно чувствует, что «привык» к кофеину, это не означает, что он не влияет на качество сна. Часто пациенты недооценивают этот фактор, связывая бессонницу со стрессом или гаджетами, хотя ключевая причина может быть именно в стимуляторах», — пояснил Каландия.

В заключение специалист подчеркнул, что, если цель — сохранить работоспособность и нормальный сон — важно не заменять отдых стимуляторами. Энергетики могут дать кратковременный эффект, но в долгосрочной перспективе они нарушают естественные ритмы организма и ухудшают качество жизни.

