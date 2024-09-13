Названа самая популярная газировка у россиян

Больше всего россияне любят газировку со вкусом колы. К такому выводу пришли аналитики АТОЛ, проведя исследование обезличенных данных продаж за 8 месяцев 2024 года. Так, доля покупок колы составила 27%. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Второе место по популярности занимают газировки с апельсиновым вкусом — 23% от общего объема продаж. На третьей позиции рейтинга «Байкал» — его при покупке выбирали в 13% случаев.

Каждая девятая (11%) продажа приходится на «Тархун», а каждая десятая (10%) — на газировки со вкусом лайма и лимона. По 3% покупателей предпочитают популярные в советское время «Дюшес» и «Буратино».

Интересно, что в 2% случаев россияне выбирали в магазинах газировки со вкусом «Манго».

На остальные вкусы газировок суммарно приходится 8% продаж.

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