Девушку, два года скрывавшуюся от правосудия, нашли в вентиляции

В США полиция нашла преступницу в вентиляционном отверстии дома
Police Department

В США арестовали преступницу после почти двух лет поисков. Она пряталась в вентиляционном отверстии дома в Моултри, штат Джорджия, сообщает издание People.

По данным офиса шерифа округа Грейди, Кайла Маккензи разыскивалась по ордеру за тяжкое преступление, детали которого не разглашаются.

20 апреля полицейские получили наводку о ее местонахождении и прибыли в жилище с ордером на обыск. Во время проверки они обнаружили женщину в скрытом отсеке в полу.

Маккензи скрывалась с 2024 года, меняя адреса и избегая официальной работы. При задержании она не оказала сопротивления и была доставлена в изолятор. Ей предъявят обвинения по невыполненному ордеру за неявку в суд.

Ранее пермяк залез в прикроватную тумбу, пытаясь спрятаться от силовиков.

 
