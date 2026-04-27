В Краснодаре 18 млрд рублей экс-депутата ГД Исаева обратили в доход государства

Краснодарский суд постановил изъять в пользу государства имущество экс-депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева и его окружения на сумму 18 млрд рублей, включая денежные средства и ценные бумаги. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«Суд обратил в доход Российской Федерации денежные средства, принадлежащие Исаеву в размере 18 миллиардов рублей, а также акции АО «Краснодаргоргаз», АО «Атэк», ООО «Тепловая транспортная компания», АО «Апшеронскрайгаз» как эквивалент ущерба, причиненного нарушением закона», — говорится в сообщении

В ходе следствия выяснилось, что в период работы в Госдуме V созыва (2007–2011) Исаев использовал свое должностное положение для незаконного присвоения государственных земель и муниципальных объектов в Краснодаре. В частности, используя разнообразные манипулятивные схемы, он получил контроль над высоколиквидными участками городской земли общей площадью свыше 615 гектаров. Эти территории через подконтрольное ему ООО «Статус» были выкуплены по заниженной цене — чуть более 15 млн рублей. В обмен на это Исаев и его фирма обязались возвести и передать городу безвозмездно инженерные и социальные объекты, однако впоследствии отказались от строительства в оговоренном объеме. Изымаемые государственные наделы были перераспределены в интересах аффилированных с Исаевым лиц и использовались ими по собственному усмотрению.

По данным пресс-службы судов региона, после завершения депутатских полномочий в декабре 2011 года Исаев не прекратил получать коррупционные доходы, инвестируя их в новые активы. На средства преступного происхождения в Краснодаре были реализованы крупные девелоперские проекты, такие как жилые комплексы «Европея» и «Немецкая деревня», а также гостиница Marriott. Жилые помещения в этих объектах были проданы сторонним покупателям, а здание отеля оказалось закреплено за ООО «Центр-Отель», оформленным на его сына.

Начиная с 2007 года, прибыль от имущества, нажитого незаконным путем, систематически направлялась Исаевым на увеличение капиталов его предприятий, а также на создание или приобретение новых бизнесов. Часть объектов, купленных на коррупционные средства, была зарегистрирована на родственников и доверенных лиц бывшего депутата.

Ранее суд изъял активы на 138 млн рублей у экс-главы отдела ФССП на Кубани.

 
