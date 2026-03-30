Кубанский живодер засунул собаку в мешок и избил ее железной трубой на глазах у соседей

На Кубани живодер засунул собаку в мешок и избил ее железной трубой

На Кубани мужчина на глазах соседей засунул собаку в мешок и избил ее железной трубой. Об этом сообщает «Кубань 24».

Инцидент произошел в городе Темрюк — живодер избивал собаку в мешке металлической трубой. Очевидцы издевательств смогли отбить животное, однако собака получила тяжелые травмы. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные повреждения мышц. Также псу придется удалить один глаз.

Сейчас животное находится под наблюдением ветеринаров, ему предстоит еще несколько операций. После лечения и реабилитации собаке будут искать новый дом. По факту жестокого обращения написано заявление в полицию.

Ранее живодер вонзил нож в спину собаке в российском регионе.