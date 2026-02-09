Два туриста нашли пострадавшую альпинистку по кровавому следу и спасли

Туристы спасли опытную альпинистку, найдя ее по кровавому следу в горах США

Американка ушла в горы и выжила после падения со скалы благодаря двум другим туристам. Об этом стало известно KSLTV.

На прошлой неделе Жаклин Титьен, опытная туристка и альпинистка с тысячами походов за плечами, отправилась в одиночный трек к водопаду Бридал Вейл в штате Юта и сорвалась с 45-градусного склона. Родственники предполагают, что она поскользнулась и ударилась головой, или же ее задели падающие камни.

Вскоре двое случайных туристов заметили кровавый след, пошли по нему и через час-полтора нашли Жаклин без сознания. Они согрели ее своими куртками и обратились за помощью к спасателям.

Затем Жаклин доставили на вертолете в больницу со множественными кровоизлияниямии в мозг, тяжелым переломом черепа и лицевых костей, а также с царапинами и синяками. В настоящее время она находится под интубацией и седацией, пока врачи не делают прогнозов.

«Потребуется несколько дней, чтобы мозг показал, что с ним будет происходить. Сейчас они наблюдают за ее мозгом, чтобы отслеживать и контролировать отек. Если он начнет сильно отекать, им придется провести экстренную операцию и удалить часть черепа, чтобы дать мозгу пространство для расширения», — рассказала Кэтрин Титьен, невестка пострадавшей.

От лица семьи она поблагодарила двух незнакомцев, которые спасли Жаклин жизнь.

«Нет слов, чтобы выразить, насколько мы благодарны этим мужчинам», — отметила Кэтрин.

