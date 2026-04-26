В России изменили условия выплат мигрантам единого пособия на детей

Иностранцы смогут получать единое пособие на детей только спустя пять лет после получения гражданства России. Это следует из документа правительства, с которым ознакомилось ТАСС.

Изменения вступят в силу с 1 апреля 2027 года. Старые правила предусматривали, что выплата назначается беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет при условии нуждаемости, наличия российского гражданства и постоянного проживания на территории страны.

Теперь уточняется, что для получения пособия необходимо проживать в России в статусе гражданина не менее пяти лет. При этом данное требование не будет распространяться на тех, кто получил гражданство по рождению или в результате признания гражданином, включая жителей Донбасса и Новороссии, а также на участников программы переселения соотечественников, участников СВО и членов их семей.

Постановление подготовлено в рамках реализации ранее подписанного закона, который ввел соответствующий ценз оседлости. Правительство утвердило изменения в правила назначения выплат.

Единое пособие представляет собой социальную выплату для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин, вставших на учет до 12-й недели беременности. Право на него имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты на каждого ребенка может составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода семьи.

Ранее в Госдуме объяснили, кто сможет оформить новую семейную налоговую выплату.

 
