Мужчина тайно женился на домработнице за границей и лишился свободы

Сингапурец попал в тюрьму за второй брак, заключенный втайне от первой жены
Житель Сингапура получил два месяца тюрьмы за двоеженство, сообщает CNA.

По данным местных СМИ, 61-летний Лоу Кок Пенг был женат с 1992 года, но в 2016 году начал отношения с домработницей из Индонезии Комарией, с которой познакомился через друга. В 2024 году пара заключила мусульманский брак на родине 50-летней невесты, в Батаме.

Вернувшись домой, мужчина не расторг первый брак и ничего не сказал своей супруге, продолжив жить с ней. Министерство трудовых ресурсов (MOM) выявило нарушение после проверки разрешения Комарии на работу в Сингапуре.

После чего иностранка и ее супруг были арестованы. Лоу признал вину и получил реальный срок с учетом «длительного обмана» жены.

Домработница заявила, что до начала расследования не знала, что Лоу был женат. Она предстанет перед судом 4 мая. Как уточняется, первый брак сингапурца остается действительным по сей день.

Ранее суд обязал жену принести публичные извинения мужу за разоблачение его измены.

 
Смертельные снегопады, встреча Путина с главой МИД Ирана и первый приговор за сатанизм: главное за 27 апреля
