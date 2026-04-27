Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Самый старый житель США раскрыл cекреты своего долголетия

People: 111-летний мужчина раскрыл три секрета своего долголетия
Fox News

Самый старый житель США раскрыл cекреты своего долголетия, пишет People.

111-летний Луис Кано, признанный самым старым жителем США, раскрыл свои секреты долгой жизни. Отец десятерых детей, родившийся 9 декабря 1914 года в Колумбии, дал три простых совета.

«Не пейте много. Хорошо спите и не курите», — посоветовал он.

Кано служил в колумбийской армии, затем управлял автобусным парком. В 1948 году женился на Алисии Анджело, в 1990-х переехал с семьей в США. Самым большим достижением в жизни он считает именно построение жизни в Америке. Его жены не стало в 2004 году, сейчас долгожитель живет с двумя детьми. У него 11 внуков, пятеро правнуков и двое праправнуков.

Бывший любитель рыбалки и самолетов теперь большую часть времени проводит у окна, наблюдая за пролетающими лайнерами и размышляя о жизни. Семья рассказывает, что Кано стал местной знаменитостью: соседи сигналят в честь его дня рождения, а мэр города неоднократно навещал его и вручил прокламацию в честь его жизни и достижений.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
