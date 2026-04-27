Самый старый житель США раскрыл cекреты своего долголетия, пишет People.

111-летний Луис Кано, признанный самым старым жителем США, раскрыл свои секреты долгой жизни. Отец десятерых детей, родившийся 9 декабря 1914 года в Колумбии, дал три простых совета.

«Не пейте много. Хорошо спите и не курите», — посоветовал он.

Кано служил в колумбийской армии, затем управлял автобусным парком. В 1948 году женился на Алисии Анджело, в 1990-х переехал с семьей в США. Самым большим достижением в жизни он считает именно построение жизни в Америке. Его жены не стало в 2004 году, сейчас долгожитель живет с двумя детьми. У него 11 внуков, пятеро правнуков и двое праправнуков.

Бывший любитель рыбалки и самолетов теперь большую часть времени проводит у окна, наблюдая за пролетающими лайнерами и размышляя о жизни. Семья рассказывает, что Кано стал местной знаменитостью: соседи сигналят в честь его дня рождения, а мэр города неоднократно навещал его и вручил прокламацию в честь его жизни и достижений.

