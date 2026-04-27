Рыбаки поймали двухцветного лобстера, шанс найти которого составляет 1 к 50 млн

The Wellfleet Shellfish Company

У побережья Кейп-Кода в США рыбаки поймали крайне редкого двухцветного лобстера, шанс найти которого специалисты оценивают как 1 к 50 миллионам, пишет UPI.

Компания-владелец судна сообщила, что обнаруженный лобстер имеет уникальный «половинный» окрас — явление, вызванное редкой генетической мутацией. Рыбаки приняли решение не продавать или употреблять в пищу ценного ракообразного, а передать его в Научный аквариум Вудс-Хол. Там омар проведет остаток жизни и будет доступен для публичного обозрения.

В настоящее время, пока в аквариуме идет ремонт, лобстер находится под временной опекой Морской биологической лаборатории NOAA Fisheries в Вудс-Холе.

«Такие разделенные омары чрезвычайно редки — они появляются в результате уникальных генетических вариаций, создающих их яркую половинную окраску», — пояснили морские биологи.

Ранее в Индии рыбаки поймали две редкие рыбы и заработали $3800.

 
