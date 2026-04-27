Эстония введет для россиян запрет на покупку недвижимости

Министерство внутренних дел Эстонии по поручению правительства подготовило поправки к Закону об ограничении на приобретение недвижимости, согласно которым гражданам России и Белоруссии без постоянного вида на жительство будет отказано в праве покупать недвижимость. Об этом сообщает ERR.

Также норма может распространиться на компании РФ и Белоруссии, а также на юридические лица двух стран, в которых они являются бенефициарами.

Ограничения будут распространяться и на квартирную собственность, которая до сих пор находилась вне сферы применения Закона об ограничении приобретения недвижимости.

Граждане стран, которые попадут под запрет, смогут арендовать или снимать недвижимость, правительство Эстонии может по значимой для государства причине или из гуманитарных соображений выдать разрешение на приобретение недвижимости.

Поправки должны вступить в силу с 1 января 2027 года.

