Стало известно, в каких регионах РФ проживало больше всего ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Свердловская область занимала второе место среди регионов по количеству проживающих ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), произошедшей в 1986 году. Об этом сообщил организатор Центра радиационной медицины, главный врач Свердловской областной больницы №2 в период с 1990-1999 годы Юрий Кузьмин. Его слова цитирует ЕАН.

«Первое место у Ростова», — отметил он.

Действующий заместитель главврача Областной больницы №2 Надежда Пильникова в свою очередь отметила, что в 1990-е годы в свердловском регистре ликвидаторов было 1600 человек. За все время 13,5 тыс. свердловчан помогали в ликвидации последствий аварии. Сколько их осталось сейчас — не уточняется.

Накануне во всем мире почтили память ликвидаторов чернобыльской аварии. Взрыв на четвертом энергоблоке АЭС привел к мощнейшему выбросу радиации. Население Чернобыля подверглось облучению, которое в 90 раз превысило уровень, полученный жителями Хиросимы после взрыва атомной бомбы в 1945 году. Авария до сих пор считается одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества. В этот день вспоминают жертв трагедии и отдают дань уважения ликвидаторам — пожарным, военным и гражданским специалистам, которые ценой жизни и здоровья остановили распространение радиации.

