Глава Росатома оценил вероятность «чернобыльского сценария» на российских АЭС

«Чернобыльский сценарий» на атомных станциях России исключен, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. Об этом сообщается в Telegram-канал холдинга.

«Сегодня российские атомные реакторы исключают «чернобыльский сценарий»», — говорится в заявлении Лихачева.

По его словам, сегодня основная задача заключается в том, чтобы «сохранить память о героическом труде и передать ее молодому поколению».

До этого министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС призвал Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС и другими объектами энергетики, а также потребовал новых санкций против Москвы.

26 апреля, исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей по масштабу ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Сама авария произошла примерно в 15 километрах от города Чернобыля, на территории Киевской области. Больше всего от последствий пострадала Белоруссия: доля площади радиационного загрязнения там оценивается примерно в 23% от общей территории республики.

Ранее Куренков поблагодарил ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС.