Глава Росатома оценил вероятность «чернобыльского сценария» на российских АЭС

Глава Росатома Лихачев исключил «чернобыльский сценарий» на АЭС России
«Чернобыльский сценарий» на атомных станциях России исключен, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. Об этом сообщается в Telegram-канал холдинга.

«Сегодня российские атомные реакторы исключают «чернобыльский сценарий»», — говорится в заявлении Лихачева.

По его словам, сегодня основная задача заключается в том, чтобы «сохранить память о героическом труде и передать ее молодому поколению».

До этого министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС призвал Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС и другими объектами энергетики, а также потребовал новых санкций против Москвы.

26 апреля, исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей по масштабу ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Сама авария произошла примерно в 15 километрах от города Чернобыля, на территории Киевской области. Больше всего от последствий пострадала Белоруссия: доля площади радиационного загрязнения там оценивается примерно в 23% от общей территории республики.

Ранее Куренков поблагодарил ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС.

 
