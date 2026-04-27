Россиянам рассказали, как бороться с яркими билбордами за окном

При попадании избыточного количества света в квартиру по ночам от рекламных конструкций следует обращаться в Роспотребнадзор, рассказал «Газете.Ru» руководитель центра правопорядка в Москве, юрист Александр Хаминский. Он отметил, что санитарные нормы запрещают направлять свет билбордов в окна жилых домов.

«Ситуация, когда яркое рекламное панно светит прямо в окна квартиры, не редкость. Однако для борьбы с такими явлениями в России действуют специальные правила размещения наружной рекламы. Они прямо запрещают направлять свет рекламных конструкций в окна жилых помещений. Кроме того, правилами для медиафасадов установлен запрет яркого белого фона и предусмотрено снижение яркости в ночное время. Помимо правил существуют и санитарные нормы (СанПиН), которые ограничивают уровень «засветки» квартир. Засветка квартир не должна превышать допустимые значения и создавать дискомфорт жильцам», — рассказал юрист.

Жителям Москвы в такой ситуации следует обратиться в департамент, отвечающий за рекламные конструкции, добавил Хаминский.

«В случае, если в квартиру все-таки попадает избыточное количество света от рекламных конструкций, необходимо обратиться с жалобой в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, так как именно они отвечают за внешние рекламные конструкции. Если речь идет о нарушении санитарных норм освещенности, то обращаться нужно в Роспотребнадзор. По жалобе они могут провести светотехническую экспертизу и обязать владельца снизить яркость или изменить режим работы рекламной конструкции», — заключил он.

