Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам рассказали, как бороться с яркими билбордами за окном

Юрист Хаминский: яркий свет билбордов по ночам нарушает закон
При попадании избыточного количества света в квартиру по ночам от рекламных конструкций следует обращаться в Роспотребнадзор, рассказал «Газете.Ru» руководитель центра правопорядка в Москве, юрист Александр Хаминский. Он отметил, что санитарные нормы запрещают направлять свет билбордов в окна жилых домов.

«Ситуация, когда яркое рекламное панно светит прямо в окна квартиры, не редкость. Однако для борьбы с такими явлениями в России действуют специальные правила размещения наружной рекламы. Они прямо запрещают направлять свет рекламных конструкций в окна жилых помещений. Кроме того, правилами для медиафасадов установлен запрет яркого белого фона и предусмотрено снижение яркости в ночное время. Помимо правил существуют и санитарные нормы (СанПиН), которые ограничивают уровень «засветки» квартир. Засветка квартир не должна превышать допустимые значения и создавать дискомфорт жильцам», — рассказал юрист.

Жителям Москвы в такой ситуации следует обратиться в департамент, отвечающий за рекламные конструкции, добавил Хаминский.

«В случае, если в квартиру все-таки попадает избыточное количество света от рекламных конструкций, необходимо обратиться с жалобой в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, так как именно они отвечают за внешние рекламные конструкции. Если речь идет о нарушении санитарных норм освещенности, то обращаться нужно в Роспотребнадзор. По жалобе они могут провести светотехническую экспертизу и обязать владельца снизить яркость или изменить режим работы рекламной конструкции», — заключил он.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!