В Мордовии украинский беженец получил срок за попытку теракта

Получившего паспорт РФ беженца с Украины осудили на 18 лет за попытку теракта

Военный суд дал 18 лет беженцу с Украины, живущему в Мордовии, за попытку теракта и госизмены. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности России (ФСБ), передает ТАСС.

«Центральным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 55-летнего уроженца Донецкой области УССР Андрея Лазаренко, проживавшего в Мордовии, признанного виновным в покушении на террористический акт и государственную измену», — сказали в ведомстве.

Как установили правоохранители, после начала спецоперации Лазаренко в составе группы беженцев был распределен в Большеберезниковский район Республики Мордовия, где получил российский паспорт. А затем решил сотрудничать с украинскими террористами путем совершения диверсий на территории Российской Федерации, отметили в ФСБ.

Так, Лазаренко через мессенджер вышел на связь с украинской стороной и сам предложил совершить поджог одного из административных учреждений в регионе за содействие в возвращении на Украину и денежное вознаграждение.

При попытке поджога он был задержан силовиками.

Уточняется, что первые пять лет срока мужчина проведет в тюрьме, остальную — в колонии строгого режима.

