Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В Мордовии украинский беженец получил срок за попытку теракта

Получившего паспорт РФ беженца с Украины осудили на 18 лет за попытку теракта
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Военный суд дал 18 лет беженцу с Украины, живущему в Мордовии, за попытку теракта и госизмены. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности России (ФСБ), передает ТАСС.

«Центральным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 55-летнего уроженца Донецкой области УССР Андрея Лазаренко, проживавшего в Мордовии, признанного виновным в покушении на террористический акт и государственную измену», — сказали в ведомстве.

Как установили правоохранители, после начала спецоперации Лазаренко в составе группы беженцев был распределен в Большеберезниковский район Республики Мордовия, где получил российский паспорт. А затем решил сотрудничать с украинскими террористами путем совершения диверсий на территории Российской Федерации, отметили в ФСБ.

Так, Лазаренко через мессенджер вышел на связь с украинской стороной и сам предложил совершить поджог одного из административных учреждений в регионе за содействие в возвращении на Украину и денежное вознаграждение.

При попытке поджога он был задержан силовиками.

Уточняется, что первые пять лет срока мужчина проведет в тюрьме, остальную — в колонии строгого режима.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!