Юношу с пистолетом задержали за нападение на мужчину в московском метро

Пьяный дебошир угрожал пистолетом и избил пассажира в московском метро

В Москве задержали 23-летнего мужчину за нападение на незнакомца в метро. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Конфликт между двумя пассажирами, о причинах которого не сообщается, произошел в вестибюле станции метро «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии.

По данным полиции, один из мужчин, находившийся в состоянии опьянения, угрожал оппоненту предметом, похожим на пистолет, затем несколько раз ударил его и скрылся.

Подозреваемого в короткие сроки задержали сотрудники ППС. Им оказался 23-летний ранее судимый житель столицы. У него изъяли пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

