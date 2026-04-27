Юношу с пистолетом задержали за нападение на мужчину в московском метро

В Москве задержали 23-летнего мужчину за нападение на незнакомца в метро. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Конфликт между двумя пассажирами, о причинах которого не сообщается, произошел в вестибюле станции метро «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии.
По данным полиции, один из мужчин, находившийся в состоянии опьянения, угрожал оппоненту предметом, похожим на пистолет, затем несколько раз ударил его и скрылся.
Подозреваемого в короткие сроки задержали сотрудники ППС. Им оказался 23-летний ранее судимый житель столицы. У него изъяли пневматический пистолет.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.
