Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Американка с дерматомиозитом может получить солнечный ожог за 15 секунд
Американка с аллергией на солнце рассказала, что может получить ожог за 15 секунд, пишет Mirror.

Дженнифер Бройден страдает редким аутоиммунным заболеванием — дерматомиозитом, которое вызвало у нее экстремальную «аллергию на солнце». Ее иммунная система атакует мышцы и кожу, делая ультрафиолет смертельно опасным. Уже через 15–30 секунд пребывания под солнцем у Дженнифер начинается жжение, появляются волдыри, кожа может отслаиваться, начинается тошнота, головокружение, тахикардия и мышечная слабость вплоть до потери способности ходить. Даже сидение у окна вызывает ожоги.

Болезнь развилась в 2021 году. Поначалу врачи списывали симптомы на стресс и усталость. Лишь когда состояние резко ухудшилось, специалист поставил верный диагноз. Дженнифер признается, что принять ограничения было страшно и тяжело — пришлось забыть о пляже, пробежках и бассейне.

Сейчас каждый ее выход на улицу — многоступенчатый ритуал защиты: солнцезащитный крем, одежда с длинными рукавами, леггинсы, перчатки, шляпа, поляризованные очки и специальный зонт. В машине — тонированные стекла. Летом она вообще не выходит с 10 утра до 16 часов из-за интенсивного ультрафиолета.

Из-за лечения иммунитет Дженнифер подавлен, поэтому любое обострение опасно инфекциями. Ей пришлось бросить карьеру, а свою свадьбу в 2025 году она перенесла в помещение.

