Мужчина из-за редкого диагноза может быть в состоянии опьянения без употребления алкоголя

NYP: американец с синдромом автопивоварни может быть пьяным без алкоголя

Житель Флориды Марк Монгиардо, несмотря на полный отказ от алкоголя с 2018 года, он регулярно испытывает состояние опьянения — без единого глотка спиртного, пишет New York Post. Причиной стал синдром автопивоварни — заболевание, при котором алкоголь вырабатывается прямо в организме.

По данным врачей, в мире задокументировано менее 100 подобных случаев. Суть синдрома заключается в избыточном росте дрожжей в кишечнике: они ферментируют углеводы и сахар из пищи, превращая их в этанол. В результате обычные продукты вроде хлеба или десертов могут вызывать повышение уровня алкоголя в крови.

Монгиардо долгое время не понимал природу своих симптомов. Он связывал усталость, заторможенность и «мозговой туман» с напряженной работой преподавателя и тренера. Однако со временем эпизоды становились все более выраженными: появлялись невнятная речь, потеря координации и спутанность сознания. В отдельных случаях уровень алкоголя в крови оставался высоким до двух суток.

Ситуация привела к серьезным последствиям. Мужчина лишился работы, а также получил два обвинения в вождении в нетрезвом виде в штате Нью-Йорк — одно из них уже после того, как он бросил пить.

Для контроля состояния Марк придерживается строгой диеты и отслеживает реакцию организма на различные продукты. Кроме того, он регулярно проверяет уровень алкоголя в крови перед тем, как сесть за руль, и носит с собой алкотестеры.

Несмотря на сохраняющиеся симптомы несколько раз в неделю, мужчина отмечает улучшение состояния благодаря комплексному лечению и наблюдению у специалистов. По его словам, постановка диагноза помогла вернуть чувство контроля над жизнью.

«Самым сложным была неопределенность. Сейчас у меня есть план, и я чувствую, что двигаюсь вперед», — отметил американец.

