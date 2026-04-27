Врач назвал главные причины метеозависимости

Метеозависимость чаще всего проявляется у людей с хроническими заболеваниями и особенностями организма. Об этом газете «Известия» рассказал врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Даниил Тринц.

По словам специалиста, с метеозависимостью сталкиваются пациенты с различными заболеваниями. При этом при изменении погодных условий болевой синдром особенно усиливается у людей с суставной и скелетно-мышечной болью, а у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, может повышаться артериальное давление.

Врач отметил, что в это время некоторые люди также могут страдать от нарушений сна, в том числе и бессонницы. У здоровых людей при изменении погодных условий могут появляться раздражительность, повышенная тревожность, апатия и снижение работоспособности.

«Для профилактики метеозависимости, в том числе важен полноценный ночной отдых. В среднем взрослому человеку достаточно семь-восемь часов сна. Важно и минимизировать стресс, своевременно лечить тревожное или депрессивное расстройства, так как они влияют на качество сна и могут вызвать бессонницу», — объяснил терапевт.

По его словам, облегчить состояние может получиться с помощью физической активности, сбалансированного питания и отказ от вредных привычек.

Врач общей практики Роман Фишкин до этого говорил, что для снижения симптомов метеозависимости важно во время таких природных аномалий соблюдать простые правила. В частности, рекомендуется ограничить физические и эмоциональные нагрузки, избегать стресса, пить больше воды, исключить из рациона спиртное, кофе, жирную и солёную пищу. Также врач посоветовал принимать контрастный душ, а при головной боли – массажировать виски и делать холодные компрессы.

Ранее россиянам назвали симптомы метеозависимости.