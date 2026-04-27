Бастрыкин заинтересовался делом девушки, которую после отказа в близости избил мигрант

Бастрыкин потребовал доклад по делу девушки, которую избил мигрант
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу 17-летней девушки из Ивановской области, которую после отказа в близости избил мигрант. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования по факту случившегося и проверке доводов публикаций в СМИ о произошедшем. Предварительно, перед нападением пострадавшую заманили в квартиру, где одна из местных жительниц занимается организацией проституции.

Инцидент произошел 22 апреля в городе Родники. Мать пострадавшей рассказала, что дочь отпросилась погулять, но спустя время от нее пришло тревожное сообщение с просьбой о помощи — женщина бросилась на поиски. Возле одной из школ она увидела своего ребенка в крови, девушка пыталась вырваться из рук удерживавшего ее мужчины. Пострадавшую госпитализировали больницу, она получила серьезные травмы и находится под наблюдением врачей.

Ранее девушку по пути в школу затолкали в машину, изнасиловали и шантажировали кадрами процесса.

 
