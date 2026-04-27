Врач раскрыл, стоит ли чистить зубы после каждого приема пищи

Врач Колисниченко: чистить зубы после каждого приема пищи опасно
Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Чистить зубы необходимо два раза в день — утром и вечером, а вот после каждого приема пищи делать это не рекомендуется, предупредила в интервью «Радио 1» врач-стоматолог Марина Колисниченко.

Она пояснила, что в еде могут содержаться кислоты, которые размягчают зубную эмаль. Частая чистка в таком состоянии приводит к преждевременному износу зубов.

«После еды рекомендуется просто пополоскать рот чистой водой. Это усилит самоочищение полости рта, стимулирует выработку слюны, которая тоже является компонентом очищения, и избавит от излишней кислотности», — сказала Колисниченко.

Стоматолог, руководитель бренда Revyline Максим Обушенков до этого говорил, что даже при регулярной гигиене можно допускать ошибки, которые со временем приводят к кариесу, воспалению десен и повреждению эмали. По словам специалиста, внимание стоит уделять не только зубам, но и состоянию зубной щетки. После каждого использования ее необходимо тщательно промывать под проточной водой и оставлять сохнуть без защитного колпачка. Во влажной закрытой среде щетина становится благоприятной почвой для размножения бактерий.

Ранее россиян предупредили об опасности отказа от чистки зубов перед завтраком.

 
