Эксперт объяснил, почему зумеры лучше ладят с пенсионерами, чем с миллениалами

Социолог Звоновский: согласно опросам, зумеры и пенсионеры лояльны друг к другу
Социологи зафиксировали неожиданный тренд: в России наблюдается взаимная симпатия между самым молодым поколением (зумеры 18–24 лет) и людьми пенсионного возраста (старше 65 лет). К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного ассоциацией «Группа 7/89». Доктор социологических наук Владимир Звоновский в большом интервью проекту «Сноб» объяснил, почему так происходит.

Пенсионеры и зумеры, по его словам, ценят друг друга, в том числе, за эмоциональную безопасность. Здоровый контакт устанавливается с человеком, в отношении которого нет подозрений в корысти. А использование чьих-то чувств в семье характерно для близких по возрасту людей — например, детей и родителей. При этом отношения с сильно старшим или младшим родственником воспринимаются как более бескорыстные.

При этом главными критиками молодежи оказались не пенсионеры, а миллениалы (35–54 года), отметил эксперт. Причина — расхождение в трудовой этике. Зумеры быстро теряют интерес к неинтересной задаче, предпочитают удаленную работу и менее стрессоустойчивы, тогда как 40-летние специалисты привыкли решать проблемы любой ценой. Это порождает взаимное непонимание.

Исследование также показало, что стереотипные «бабушки у подъезда» исчезают из‑за повышения этажности домов (в высотках сложно знать всех соседей) и появления досуга (например, программа «Московское долголетие»).

Британская газета The Telegraph до этого сообщила, что зумеры стали чаще выбирать женщин постарше. Как отмечают авторы публикации, молодые девушки стали относиться токсично по отношению к парням — из-за радикальных феминистских взглядов и откровенной ненависти к противоположному полу. По данным издания, в соцсетях мужчины подвергаются травле со стороны женщин, их называют «отбросами». При этом старшие партнеры для молодых людей — более комфортные.

