Россиянин украл у жены детей и требует за них выкуп в 100 тысяч рублей

В Башкирии женщина обвинила мужа в том, что он похитил у нее детей и требует за них 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «Честный Репортаж».

Все произошло на фоне бракоразводного процесса. Пара прожила вместе шесть лет, женщина родила сына с особенностями развития и дочь. После разлада суд определил место жительства несовершеннолетних с матерью, а отцу разрешили забирать их на выходные.

По словам женщины, на прошлой неделе мужчина увез детей, но обратно их не вернул и перестал выходить на связь. Сейчас мать малолетних обивает пороги полиции и ПДН. Тем временем супруг выдвинул ей ультиматум — он заявил, что вернет сына и дочь только после того, как она отдаст ему 100 тысяч рублей, которые та якобы украла.

Сама женщина уверяет, что забрала только личные вещи, и готова подтвердить это на полиграфе. По ее мнению, история с деньгами это лишь предлог для шантажа. Отец детей с начала года уклоняется от алиментов и накопил крупный долг.

