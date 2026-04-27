Женщина бросила в парня динамитом за то, что он хотел ее бросить

Жительница Нью-Йорка Кейонна Уодделл арестована после того, как бросила самодельную динамитную шашку в спящего бойфренда, пишет Fox News. Взрыв оторвал мужчине руку, когда он пытался выбросить взрывчатку из окна.

По данным окружного прокурора округа Саффолк, женщина несколько месяцев угрожала парню динамитом, потому что он хотел с ней расстаться. В день инцидента между парой вспыхнул спор, после чего мужчина попросил Уодделл уйти и лег спать, думая, что ее нет дома. Вскоре американец проснулся от шипящего звука и увидел пламя на полу спальни. Когда он попытался выбросить устройство в окно, прогремел взрыв, который оторвал большую часть его руки. Оставшуюся часть кисти и руку позже ампутировали в больнице.

Мужчина выбежал на подъездную дорожку и увидел, как подозреваемая убегает. Уодделл арестовали на следующий день. Присяжные признали ее виновной в нападении первой степени и незаконном хранении оружия первой степени.

Вынесение приговора назначено на 27 мая 2026 года, женщине грозит до 25 лет тюремного заключения.

Ранее женщина напала с мачете на бойфренда, который заподозрил ее в измене.