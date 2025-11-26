Женщина напала с мачете на бойфренда, который заподозрил ее в измене

В США 49-летняя Лиз Фречел напала с мачете на своего бойфренда, который заподозрил ее в измене, пишет Fox News.

Поводом для ссоры, по данным полиции, стала фотография, на которой Фречел, как предположил бойфренд, стояла слишком близко к другому мужчине. Конфликт разгорелся вечером в ресторане Texas Roadhouse, после чего пара разъехалась.

На следующий день пострадавший приехал к дому женщины, чтобы вернуть ее вещи. Именно там, по его словам, ситуация вышла из-под контроля. Фречел заперла его в спальне против его воли, после чего достала мачете. Когда мужчина попытался схватить ключи и убежать, женщина нанесла ему удар по правому локтю, нанеся глубокую рваную рану. .

Мужчине удалось вырваться, после чего он самостоятельно обратился в отделение неотложной помощи больницы Южного Майами, где ему оказали медицинскую помощь. Полиция арестовала Лиз в тот же вечер в ее доме.

Сейчас женщина содержится в окружной тюрьме, ожидая приговора по своему делу.

Ранее пастор церкви отрубил вору руки, чтобы научить его заповеди «не укради».