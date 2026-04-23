Мужчина организовал изнасилование женщины 10 людьми и откупился от ее парня кокаином

Житель Великобритании пленил женщину и позволил знакомым надругаться над ней. Об этом сообщает Daily Star.

По данным издания, инциденту предшествовало издевательство над пострадавшей. В течение месяца 62-летний Кливленд Уайатт насиловал свою гостью, и, когда она начинала плакать, давал кокаин. Таким же образом он «успокаивал» ее возлюбленного. Пока мужчина принимал наркотики, Уайатт насиловал его партнершу в соседней комнате.

В день инцидента возлюбленный пришел к Уайатту, чтобы забрать женщину, но тот дал ему кокаин и заявил, что гостья уходить не собирается.

Позже в тот же день он пригласил десять мужчин, которые по очереди надругались над ней. Помимо этого, ее заставляли мочиться на виду у всех, а после издевательств в нее швырнули деньги. Их подобрал Уайатт и поздравил пленницу с тем, что она много заработала.

Спустя время о ситуации узнали в полиции, пожилого преступника задержали. На суде пострадавшая заявила, что у нее начались проблемы со здоровьем после надругательства.

«Я теряю контроль над мочевым пузырем, когда мне страшно. Мой сон нарушен, мне снятся кошмары об изнасиловании. Как будто я переживаю это заново», – рассказала женщина.

Суд приговорил Уайатта к 21 году лишения свободы.

