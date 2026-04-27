Уральца обвинили в надругательстве над школьницей, которое произошло шесть лет назад

На Урале мужчину обвинили в надругательстве над ребенком, которое произошло шесть лет назад. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Е1.RU.

Предварительно, преступление было совершено шесть лет назад, тогда девочке было 11 лет. Долгое время она молчала о случившемся и лишь достигнув 17-летнего возраста потерпевшая решилась обратиться в полицию.

Подозреваемого в надругательстве над ребенком задержали 25 апреля, в его квартире провели обыск. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Фигуранта планируют заключить под стражу.

При этом задержанный категорически отрицает причастность к преступлению. Его адвокаты ссылаются на презумпцию невиновности. В региональном управлении СКР от комментариев пока воздерживаются.

