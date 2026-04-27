На Алтае водитель пытался сбежать от ГИБДД с инспектором на двери авто и попал на видео

На Алтае мужчину поймали после того, как он протащил сотрудника ГИБДД по проезжей части. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
Инцидент произошел в Горно-Алтайске. По данным полиции, инспекторы заметили водителя, который, предположительно, был пьян, поэтому остановили его.
Сотрудник подошел к окну и попросил документы, но мужчина сорвался с места и пытался скрыться с места.
«Стремясь предотвратить побег нарушителя, инспектор ухватился за стойку двери. Лихач не остановился, набрал скорость и протащил сотрудника более трехсот метров по проезжей части», – сообщается в публикации.
В какой-то момент водитель наехал на бордюр. Инспектор упал и получил травмы.
В результате водителя задержали. Выяснилось, что он не только был пьян, но и не имел права управлять транспортом. В его отношении составили шесть протоколов. Сейчас машина находится на стоянке.
Ранее в Подмосковье фура разбила авто на заснеженной трассе и попала на видео.