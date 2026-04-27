На Алтае водитель пытался сбежать от ГИБДД с инспектором на двери авто и попал на видео

В Алтайском крае мужчина протащил инспектора ГИБДД 300 метров по дороге

На Алтае мужчину поймали после того, как он протащил сотрудника ГИБДД по проезжей части. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошел в Горно-Алтайске. По данным полиции, инспекторы заметили водителя, который, предположительно, был пьян, поэтому остановили его.

Сотрудник подошел к окну и попросил документы, но мужчина сорвался с места и пытался скрыться с места.

«Стремясь предотвратить побег нарушителя, инспектор ухватился за стойку двери. Лихач не остановился, набрал скорость и протащил сотрудника более трехсот метров по проезжей части», – сообщается в публикации.

В какой-то момент водитель наехал на бордюр. Инспектор упал и получил травмы.

В результате водителя задержали. Выяснилось, что он не только был пьян, но и не имел права управлять транспортом. В его отношении составили шесть протоколов. Сейчас машина находится на стоянке.

