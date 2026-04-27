Российский подросток вышвырнул из окна рюкзак с 4 млн рублей

В Калуге несовершеннолетний вышвырнул крупную сумму денег в окно, чтобы передать ее «инкассатору». Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что подростку поступил звонок от злоумышленников. Неизвестная представилась «сотрудницей пункта выдачи товаров» и заявила о повреждении заказа. Под предлогом переоформления покупки у юноши выудили персональные данные — сразу после этого с ним связались лжеправоохранители.

Молодому человеку сообщили, что его данные получили третьи лица, а сам он якобы подозревается в соучастии преступлению. Кроме того, его убедили, что все наличные в доме могут быть поддельными и требуют немедленной «проверки». Для «экспертизы» сбережения следовало передать «инкассатору».

Испуганный подросток собрал наличные в рюкзак и, следуя инструкциям кураторов, просто сбросил его вниз через окно. Внизу пособник аферистов подхватил добычу и скрылся.

Юноша понял, что его обманули, когда рассказал обо всем отцу. Родитель немедленно отправился в полицию. Общий ущерб составил более 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее московская пенсионерка «задекларировала» у мошенников 7 млн рублей и это попало на видео.

 
