Россиянам назвали главный риск для жизни кошек с приходом весны

Весной в России резко возрастает количество случаев падения кошек с высоты из окон. Часто такие происшествия заканчиваются серьезными травмами питомцев, многих спасти не удается. Отучить животных садиться рядом с открытыми окнами практически невозможно – это природный инстинкт, поэтому следует позаботиться о специальной решетке «антикошка», рассказала профессиональный фелинолог, руководитель Московского городского клуба любителей кошек Людмила Макарова Общественной Службе Новостей.

По словам специалиста, важно помнить, что кошка – это в первую очередь хищник и охотник, поэтому некоторые вещи воспитанию не поддаются, так как побеждает природный инстинкт. Сюда относится и привычка сидеть на высоте, наблюдая за окружающим миром – это позволяет животному в дикой природе выслеживать добычу и в то же время сохранять безопасность.

«Сидя на высокой позиции, животное имеет хороший обзор, ему так проще отслеживать потенциальную жертву. В то же время не стоит забывать, что кошачьи также следят, чтобы их не слопали. А с высоты проще заметить приближение какой-либо опасности в виде, скажем, собаки или иного крупного животного», — отметила Макарова.

По ее словам, долговременную защиту питомцев сетками по типу «антикошка» не обеспечить – их все равно придется время от времени менять. Особенно важно позаботиться об этом тем, у кого под окнами нет кустов, деревьев, а только асфальт – в этом случае шансы на спасение животного крайне низки, заключила фелинолог.

