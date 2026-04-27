Девочек, сделавших сахалинского педагога педофилом с помощью ИИ, могут не наказать

Школьники, которые якобы распространяли непристойные кадры с учителем физики, были отличницами. Об этом сообщает Amur Mash со ссылкой на адвоката мужчины.

По его словам, в махинации участвовали две девочки из школы, где мужчина преподавал физику, а также молодой человек из другой школы. У последнего учитель не вел занятия. Аккаунт учителя, от имени которого в сети появлялся контент, созданный нейросетью, они создали приблизительно за три недели до того, как об этом стало известно.

После этого одну из девочек якобы увезли в другую страну минимум на месяц.

Так как школьникам нет 16 лет, их не могут привлечь к уголовной ответственности. Их семьи могут поставить на учет. Помимо этого, суд может обязать их выплатить компенсацию.

Следователи обратили внимание на ситуацию в середине апреля. По данным СК, школьники сгенерировали с помощью ИИ ролик с местным жителем и распространили в интернете. По данным СМИ, в материале учителя выставляли педофилом.

Ранее российский школьник из мести за двойку выставил учительницу эскортницей в соцсетях.