В Башкирии женщина хотела получить посылку, но лишилась дома и 11 млн рублей

В Башкирии мошенники выманили у женщины 11 млн рублей
Женщина из Нефтекамска стала жертвой мошенников после звонка «представителя» крупного сетевого магазина. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказала сама 60-летняя россиянка, она часто пользуется услугами сети, поэтому не насторожилась, когда по телефону ей заявили о повреждении товара в посылке и попросили продиктовать код из сообщения.

Позже неизвестный позвонил и сообщил о взломе ее аккаунта на «Госуслугах». После этого пожилая женщина стала регулярно общаться с аферистами, которые вынудили ее перевести на «безопасный счет более миллиона рублей из накоплений.

Помимо этого, ее вынудили продать дом. Сделка, по словам злоумышленников, должна была быть фиктивной и переведенные на «безопасный счет» деньги от продажи якобы позже вернутся.

Всего она отдала аферистам более 11 миллионов рублей. С неизвестными пострадавшая общалась два месяца. По факту произошедшего возбудили дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Москве мошенники обманули мать и дочь почти на 40 млн рублей.

 
