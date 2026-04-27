Суд отправил под арест мать, расправившуюся с найденным в мусоре ребенком

В Подмосковье арестовали подозреваемую в расправе над новорожденным в Серпухове
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Подмосковье суд избрал меру пресечения женщине, которую обвиняют в расправе над младенцем. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, женщина родила ребенка без посторонней помощи. Затем она несколько раз ударила его ножом в шею и туловище.

«Суд избрал У. меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток до 21 июня 2026 года.

Женщину задержали спустя непродолжительное время после того, как в Серпухове обнаружили младенца без признаков жизни. Новорожденного бросили в мусоре, на туловище у него обнаружили большое количество травм.

Специалисты взяли у ребенка ДНК. С помощью теста выяснилось, что его матерью является мигрантка, которая ранее в рамках закона проходила геномную регистрацию.

Сама фигурантка уголовного дела призналась в содеянном на допросе. Следователи настаивали на том, что женщину нужно отправить под арест.

Ранее россиянку задержали спустя 12 лет после расправы над ребенком благодаря одному совпадению.

 
