В Подмосковье мигрантка изрезала новорожденного ребенка и выбросила в мусор

В Подмосковье задержали мать ребенка, которого нашли мертвым в мусоре

Следователи нашли мать ребенка, которого обнаружили мертвым в Серпухове. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

После того, как младенца нашли в мусоре, у него взяли биологический материал для проведения ДНК-теста. Его профиль совпал с профилем 28-летней женщины.

Известно, что она является иностранкой. В рамках закона женщина ранее проходила геномную регистрацию.

«В настоящее время женщина задержана, в ходе допроса дала следователю признательные показания», – сообщается в публикации.

Следователи настаивают на аресте иностранки.

Накануне тело новорожденного обнаружили в поселке Большевик. Осматривая ребенка, правоохранители нашли большое количество ножевых ранений. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Специалисты полагали, что умерший родился в семье мигрантов, убийцей является мать. Что именно стало причиной агрессии не уточнялось.

