Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Подмосковье мигрантка изрезала новорожденного ребенка и выбросила в мусор

В Подмосковье задержали мать ребенка, которого нашли мертвым в мусоре
Telegram-канал «СК Подмосковья»

Следователи нашли мать ребенка, которого обнаружили мертвым в Серпухове. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

После того, как младенца нашли в мусоре, у него взяли биологический материал для проведения ДНК-теста. Его профиль совпал с профилем 28-летней женщины.

Известно, что она является иностранкой. В рамках закона женщина ранее проходила геномную регистрацию.

«В настоящее время женщина задержана, в ходе допроса дала следователю признательные показания», – сообщается в публикации.

Следователи настаивают на аресте иностранки.

Накануне тело новорожденного обнаружили в поселке Большевик. Осматривая ребенка, правоохранители нашли большое количество ножевых ранений. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Специалисты полагали, что умерший родился в семье мигрантов, убийцей является мать. Что именно стало причиной агрессии не уточнялось.

Ранее в Брянске мать бросила младенца головой о пол и получила срок.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!